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11 дек 2017

В российских городах появятся зоны с ограниченным въездом

В российских городах появятся зоны с ограниченным въездом

Изначально в законе была прописана норма, позволяющая местным властям взимать плату за въезд в отдельные районы или сразу полностью в населенные пункты. Она была внесена московским правительством. Это вызвало шквал критики и ко второму чтению такое предложение убрали.

Зато власти смогут ограничивать въезд транспорта по различным критериям: экологическому классу, наполненности пассажирами, а также в отдельные дни и время суток. Фактически в России узаконят меры, которые действуют в некоторых странах. Например, кое где введно правило «чет/нечет»: по четным дням на дороги могут выезжать только автомобили с четными номерами и наоборот. Кое где есть специальные полосы, выехать на которые могут только автомобили, в которых находится три и более человека. Наконец, ограничение на въезд неэкологичного транспорта действует во многих районах крупных зарубежных городов.

Местные власти могут запрещать платные парковки рядом с социальными объектами (школы, больницы, поликлиники, объекты культуры), а также во дворах многоквартиных домов. Однако эта мера факультативная: парковку могут запретить, а могут и организовать.

Также в законопроекте прописаны правила проведения дорожных работ: если при них проезжая часть перекрывается более чем на 50%, власти обязаны обеспечить объезд таких участков. На дорогах будет запрещено устанавливать знаки и светофоры, не предусмотренные проектной документацией.

Наконец, в законопроекте появилось и новое: автомобили ФСО, ВАИ и военной полиции, Следственного комитета и Росгвардии смогут парковаться в зонах платной парковки бесплатно.
 

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При написании новости использовалась информация:
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