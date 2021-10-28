В Россию приехал новый Exeed TXL

Флагманский кроссовер премиального суббренда китайского концерна. Главные изменения – во внешности и в опциях. Силовая же установка осталась без изменений. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 2699900 рублей.

Давайте сразу закроем вопрос с моторами. Собственно, он здесь один единственный – 1.6 с турбонаддувом. Мотор развивает 186 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатым роботом производства фирмы Getrag. Насколько известно, эта коробка устанавливается не только на модель Exeed TXL. В свое время ей оснащались кроссоверы многих китайских автопроизводителей, например, Haval.

Теперь же перейдем к изменениям, которые произошли с кроссовером после рестайлинга. Во-первых, появились новые бампера и иная решётка радиатора. Exeed TXL вместо массивной вертикальной решётки получил набор горизонтальных ламелей во всю ширину бампера. Также на машину установили иную оптику и 21-дюймовые колесные диски. Интерьер тоже изменился – теперь приборная панель и монитор мультимедийной системы объединены в единый блок из 12-дюймовых дисплеев.

Что касается комплектаций то уже в базе автомобиль прилично упакован: светодиодная оптика Hella с датчиком света, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль с ионизатором, акустика Arkamys с 8 динамиками, подогревы кресел переднего и заднего ряда, обогрев зеркал — все это уже заявлено в списке стандартного оснащения.