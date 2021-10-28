Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2021

В Россию приехал новый Exeed TXL

В Россию приехал новый Exeed TXL

Флагманский кроссовер премиального суббренда китайского концерна. Главные изменения – во внешности и в опциях.  Силовая же установка осталась без изменений. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 2699900 рублей.

Давайте сразу закроем вопрос с моторами.  Собственно, он здесь один единственный – 1.6 с турбонаддувом. Мотор развивает 186 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатым роботом производства фирмы Getrag. Насколько известно, эта коробка устанавливается не только на модель Exeed TXL. В свое время ей оснащались кроссоверы многих китайских автопроизводителей, например, Haval.

Теперь же перейдем к изменениям, которые произошли с кроссовером после рестайлинга. Во-первых, появились новые бампера и иная решётка радиатора. Exeed TXL вместо массивной вертикальной решётки получил набор горизонтальных ламелей во всю ширину бампера. Также на машину установили иную оптику и 21-дюймовые колесные диски. Интерьер тоже изменился – теперь приборная панель и монитор мультимедийной системы объединены в единый блок из 12-дюймовых дисплеев.

Что касается комплектаций то уже в базе автомобиль прилично упакован: светодиодная оптика Hella с датчиком света, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль с ионизатором, акустика Arkamys с 8 динамиками, подогревы кресел переднего и заднего ряда, обогрев зеркал — все это уже заявлено в списке стандартного оснащения.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M3 Sedan (2021) вид спереди

BMW лишит модели M3 и M4 механической трансмиссии

28 октября 2021

Китайская компания Xpeng представила суперзарядку для электромобилей

28 октября 2021

В Hyundai показали новую Creta

28 октября 2021

Для водителей готовят новый штраф

28 октября 2021

Минюст предложил лишать прав систематических нарушителей ПДД

28 октября 2021
Mitsubishi Outlander PHEV (2022)

Представлен обновленный Mitsubishi Outlander PHEV

28 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) готов дать больше, чем ожидаешь Тест драйв
27 октября 2021

Geely Tugella
"Готов дать больше, чем ожидаешь"
Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser (2022) перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?
Тест драйв
25 октября 2021

Toyota Land Cruiser
"Toyota Land Cruiser перестал быть брутальным внедорожником – это нормально?"
Toyota Camry - toyota camry (2021) зачем toyota camry поменялась имиджем с «лексусом»
Тест драйв
22 октября 2021

Toyota Camry
"Зачем Toyota Camry поменялась имиджем с «Лексусом»"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"

Написано новостей:

2 9 3 8 0