В Россию привезли BAIC BJ60

Один из российских дилеров привез новый кроссовер BAIC BJ60. Автомобиль оценили в 6 100 000 рублей

Напомним, что BAIC BJ60 дебютировал год назад. Автомобиль выделяется «квадратным» дизайном, массивными бамперами, U-образной светодиодной оптикой, а также достаточно богатым оснащением салона. На передней панели расположились три экрана: 10-дюймовая «приборка», 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы, а также узкий декоративный экран перед пассажиром, на который можно выводить некоторую важную информацию. Габариты автомобиля составляют: 5020/1955/1925 мм., а колесная база - 2820 мм.

Автомобиль приводит в движение бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 л. Мощность - 267 л.с. Крутящий момент - 406 Нм. В паре с мотором работает 8-ступенчатая коробка передач. Привод - полный.