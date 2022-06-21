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21 июн 2022

В Венгрии появился особый бензин для иностранцев

В Венгрии появился особый бензин для иностранцев

Он ничем не отличается от обычного топлива, разве что ценой, которая стала дороже на шестьдесят процентов. В чем смысл?

В свете последних событий в Европе стал процветать "топливный туризм". Дело в том, что, например, в Германии наблюдается дефицит бензина, в принципе, а в Румынии - резкий рост цены в полтора-два раза. На этом фоне Венгрия, где до последнего дня был и достаток топлива, и вменяемый ценник, выглядит лакомым куском. Собственно, туда и устремились жители соседних стран за вожделенным бензином.

Такое положение дел не понравилось властям Венгрии, и на днях премьер-министр страны постановил продавать иностранцам бензин по более высокой цене. Так что любой автомобиль не с венгерским номером сразу вызовет у заправщиков желание продавать бензин втридорога.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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