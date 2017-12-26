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26 дек 2017

Велосипедисты получат больше прав на дороге

Велосипедисты получат больше прав на дороге

Минтранс опубликовал проект поправок в Правила дорожного движения, вводящие новый термин «Велосипедная зона» и массу соответствующих поправок связанных с ним.

Под «Велосипедной зоной» понимается участок на котором велосипедисты имеют преимущество перед механизированными участниками дорожного движения. Так в такой зоне им можно будет использовать всю ширину проезжей части, за исключением выезда на встречную полосу движения.  Автомобили в такой зоне должны двигаться со скоростью до 20 км/ч, а пассажирам предписываться открывать двери автомобиля только убедившись, что это не создаст помех для других участников дорожного движения.

Кроме того, в «Велосипедных зонах» велосипедистам будет разрешено не спешиваться на пешеходных переходах, а ехать по его краю. Главное не создавать помех для пешеходов.

Наконец автомобиля будет запрещена остановка на велосипедных и пешеходных дорожках, а также в местах, где они пересекают проезжую часть. Самим же велосипедистам будет позволено двигаться и останавливаться в выделенных полосах для общественного транспорта (если они находятся справа).

Поправки разработаны по поручению первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова в связи с «развитием городских пространств» и введением «зон успокоенного движения». Правда, похоже наши чиновники опять забывают, что большую часть года в нашей стране царит холодный климат, не позволяющий полноценно пользоваться велосипедом.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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