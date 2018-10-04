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4 окт 2018

Вьетнамский автопром впервые представил в Париже две новые машины

Вьетнамский автопром впервые представил в Париже две новые машины

Об участии вьетнамских производителей в мероприятиях Парижского автосалона было известно давно. Дебют двух представленных автомобилей прошёл вполне удачно

Это и не удивительно, в основе обеих машин – платформа 5-й серии BMW.

Lux A2.0 технически наследует базовые параметры BMW 5-Series прошлого поколения, а кроссовер Lux SA2.0 собран на базе X5 с кузовом F 15. Над внешним видом и конечной конструкцией кузовов вьетнамских автомобилей трудились ведущие итальянские ателье Italdesign и Pininfarina.

Все двигатели обеих машин сделаны на базе баварских моторов N20 с некоторыми доработками и в разной степени форсирования. Трансмиссия – хорошо известный 8-ми ступенчатый автомат ZF. Кроссовер имеет оригинальную систему полного привода, сконструированного BorgWarner.

До сотни Lux A2.0 разгонится за 8,9 с, а с более мощным мотором – за 7,1 с. Кроссовер Lux SA2.0 набирает сотню за 8,9 секунды.

На автосалоне формально представлены концепты автомобилей. Однако, специалисты видят в них готовые к промышленному производству машины. Вероятно, скоро они могут появиться и в России.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , CarsWeek, Speedme

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