Выкинь свой ключ

Он более не актуален. На выставке CES немецкая компания Bosch продемонстрировала свое видение систем бесключевого доступа. Проект Perfectly Keyless предполагает лишь использование смартфона

Водителю больше не нужно будет носить с собой традиционный ключ зажигания или какую-то карточку-метку. Вместо этого он сможет использовать смартфон, который у современного человека всегда в кармане. Как только хозяин подойдет к авто, электроника сама откроет дверь. А для борьбы с угонщиками систему можно настроить так, чтобы дверь открывалась лишь после того, как человек пройдет проверку у смартфона — при помощи отпечатка пальцев, «чтения лица» или набора цифрового кода.

Учитывая, что Perfectly Keyless по своей сути является обычным приложением, оно может обеспечить целую массу дополнительных возможностей, например, дистанционный запуск двигателя или поиск автомобиля на стоянке. К слову, установка системы будет простой и, что самое главное, недорогой. Чтобы Perfectly Keyless начал работать, производитель должен будет лишь установить в машину соответствующие датчики.