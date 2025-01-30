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30 янв 2025

Выпуск суперкара Lister может быть отменен из-за будущего запрета ДВС в Британии

Выпуск суперкара Lister может быть отменен из-за будущего запрета ДВС в Британии

Британская компания Lister объявила о приостановке разработки нового суперкара, который должен был стать преемником легендарного Lister Storm. Причина — грядущий запрет на автомобили с ДВС в Великобритании, который может вступить в силу уже в 2030 году

Компания заявила, что малосерийные производители (выпускающие менее 1000 машин в год) ранее освобождались от строгих экологических норм, но пока неясно, сохранится ли это исключение. Если новые правила коснутся таких марок, как Lister, Morgan, Caterham и Ginetta, разработка суперкара окажется под угрозой.

Будущая модель, известная как Lister Storm II, должна была получить мощный 7,8-литровый V12 от Jaguar. Однако пока этот проект остается замороженным. Напомним, что у компании имеется достаточно большой опыт в форсировании ягуаровских двигателей. Так, модель Lister Stealth, построенная на базе Jaguar F-Pace SVR, оснащена 5,0-литровым V8 с компрессором, развивающим 666 л.с. и разгоняющим автомобиль до 314 км/ч. Этот двигатель мог бы стать основой для нового суперкара.

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