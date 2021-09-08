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8 сен 2021

Владельцам электрокаров в России дадут больше льгот

Владельцам электрокаров в России дадут больше льгот

Похоже, у россиян скоро появится еще один повод купить электромобиль. Правительство обсуждает возможность разрешить электромобилям ездить по выделенным полосам

В Совете Федерации разработали законопроект, который позволит владельцам электромобилей и гибридного транспорта передвигаться по выделенным полосам. Создатели проекта собираются внести поправки в пункт 18.2 российских ПДД. В нём перечисляются виды транспорта, которым разрешено передвигаться и останавливаться на выделенных полосах.

Инициативная группа полагает, что спрос на электромобили в России необходимо стимулировать, а такие меры будут лишь этому способствовать.  Интересно, но в пояснительной записке создатели законопроекта указывали на факт того, что на территории страны зарегистрировано немногим больше десяти тысяч электрокаров, а доля продаж гибридных автомобилей составляет всего лишь 0.02 процента от общего объема.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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