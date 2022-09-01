Владельцев электросамокатов проверят на знание теории

В ГИБДД задумались о введении тестов на знание правил дорожного движения для владельцев электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности.

На данный момент мы не знаем ни формата проведения экзаменов, ни старта запуска этой программы. В ведомстве туманно намекают лишь на то, что в следующем году данный вопрос может быть решен.

Отметим, что правовой статус самокатов на электрическом ходу, как и других СИМов, не определен до конца на федеральном уровне. Разные регионы регулируют их использование по своему – где-то СИМы приравнивают к мопедам, а пилотов штрафуют, если они ездят без прав. Где-то же наоборот, прослеживается абсолютная лояльность.