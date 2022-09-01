Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2022

Владельцев электросамокатов проверят на знание теории

Владельцев электросамокатов проверят на знание теории

В ГИБДД задумались о введении тестов на знание правил дорожного движения для владельцев электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности.

На данный момент мы не знаем ни формата проведения экзаменов, ни старта запуска этой программы. В ведомстве туманно намекают лишь на то, что в следующем году данный вопрос может быть решен.

Отметим, что правовой статус самокатов на электрическом ходу, как и других СИМов,  не определен до конца на федеральном уровне. Разные регионы  регулируют их использование по своему – где-то СИМы приравнивают к мопедам, а пилотов штрафуют, если они ездят без прав. Где-то же наоборот, прослеживается абсолютная лояльность.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России заработали новые учебные программы в автошколах

01 сентября 2022
Dodge Charger Super Bee

Dodge готовится к выпуску уникального Charger Super Bee

01 сентября 2022

Сервис «Яндекс.Такси» попытались взломать

01 сентября 2022
Subaru XV concept 2016 вид спереди

Subaru анонсировала свою таинственную новинку

01 сентября 2022

Процедура техосмотра теперь стала проще

01 сентября 2022

Автоматическое торможение не срабатывает ночью

01 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор» Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 6 5