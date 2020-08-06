Владельцев проданных за долги машин освободили от транспортного налога

Верховный суд и ФНС России разъяснили, кто должен платить транспортный налог, если арестованный автомобиль продали за долги

В России бывший владелец автомобиля, который был арестован и позже реализован за долги, освобождается от уплаты транспортного налога. К такому выводу пришел Верховной суд РФ. Позже эта позиция также прошла проверку ФНС России. Об этом сообщается на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

«ВС РФ указал, что предыдущий собственник транспортного средства не обязан нести бремя его содержания в случае, если его арестованное имущество было принудительно реализовано по договору продажи в рамках исполнительного производства», — говорится в сообщении. В налоговой службе подчеркнули, что именно новый собственник обязан нести расходы, обусловленные содержанием имущества. В их число входит и транспортный налог.