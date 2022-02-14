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14 фев 2022

Власти Англии будут платить владельцам электрокаров за их пользу

Власти Англии будут платить владельцам электрокаров за их пользу

Компания National Grid совместно с британским парламентом запустит тестовый проект по использованию заряда батарей электрокаров в качестве источника энергии в коммунальных сетях Великобритании

Концепция следующая – через специальные терминалы припаркованные электроавтомобили могут отдавать часть своей энергии муниципальной инфраструктуре – жилым домам и коммерческой недвижимости. Владельцы же этих автомобилей будут получать специальный денежный бонус в размере шестидесяти пенсов в час. В данный момент в проекте заявлено 143 участника со стороны автолюбителей, однако, в National Grid хотят довести количество пользователей до миллиона.

Отметим, об использовании электромобиля в роли источника бытовой эенергии сегодня говорят часто. К примеру, компания Ford недавно сообщила, что их электрический пикап F150 Lightning способен три дня обеспечивать электричеством среднестатистический дом. Сейчас речь идет про машины со стандартной батареей на 98 кВт.ч. Если же пикап оборудован более емким аккумулятором на 131 кВт.ч, то обеспечивать дом энергией можно на протяжении недели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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