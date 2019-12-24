Власти Москвы предрекают дорожный коллапс

Наиболее тяжелая ситуация на дорогах столицы сложится с 23 по 29 декабря из-за увеличения приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов машин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к москвичам с просьбой отказаться от поездок по городу на личном транспорте на шесть дней. По данным дорожного ведомства, наиболее тяжелая ситуация на дорогах города сложится с 23 по 29 декабря из-за увеличения приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов машин.

«Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Сегодня утром был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД, на 120 тыс. авто по сравнению с началом декабря. Основной пик загруженности придется именно на эту неделю, 23–29 декабря. ЦОДД рекомендует на этой неделе отказаться от поездок по городу на личном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.