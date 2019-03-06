Власти Москвы предупредили о дорожном коллапсе

Международный женский день станет головной болью для водителей. Седьмого марта, накануне праздника, ожидаются серьезные затруднения на дорогах города. В вечерний час пик пробки могут достичь семи-восьми баллов

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) объявили о серьезных праздничных затруднениях на дорогах города. В вечерний час пик пробки могут достичь семи-восьми баллов. В ведомстве пояснили, что час пик смещается из-за сокращенного рабочего дня седьмого числа. Кроме того, сообщается, что наиболее тяжелая ситуация сложится вблизи крупных торгово-развлекательных центров.

При этом в ведомстве заметили, что ситуация с пробками может ухудшиться в случае неблагоприятных погодных условий. В ведомстве попросили водителей в сложившейся обстановке отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Если это сделать невозможно, автомобилистам рекомендовали совершать поездки для покупки подарков и поздравлений заранее.