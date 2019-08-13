Власти предупредили о дорожном коллапсе в Москве

Центр организации дорожного движения сообщил, что Москва в скором времени утонет в пробках, ибо летний сезон завершается и все дачники, вместе с отдыхающими, караванами тянутся обратно в город

В Москве с 26 августа ожидается серьезное ухудшение дорожной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В учреждении пояснили, что крупные пробки вернутся в город в связи с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году.

Наиболее тяжелая ситуация в эти дни сложится у крупных торговых центров и детских магазинов. В учреждении уже попросили водителей избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи эти точек. Например, не следует ездить на автомобили к Центральному детскому миру. Ожидается, что ситуация на дорогах столицы нормализуется с 2 сентября.