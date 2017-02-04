Российские власти одобрили законопроект об ужесточении наказания за непропуск пешехода. Теперь законопроект, предусматривающий повышение штрафа за это нарушение будет рассматриваться Государственной думой.

Законопроект «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который предусматривает увеличение суммы штрафа за непропуск пешеходов, велосипедистов и т.д. до 2,5 тысяч рублей, получил одобрение Правительства РФ и теперь ожидает рассмотрения в ходе первого чтения Госдумы.

Напомним, что в текущей редакции КоАП водитель, который не уступил дорогу другому участнику движения, имеющему преимущество, в случае если нарушение было засвидетельствовано, может получить штраф в размере полутора тысяч рублей.

«Непропуск пешехода – достаточно серьезное нарушение, так как пешеход – наименее защищенный участник дорожного движения, и при ДТП получает серьезные травмы. Фиксация непропуска пешехода – важный аспект по снижению наездов на пешеходов на переходах. Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов», - прокомментировал это предложение глава дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

В Правительстве согласны с этой точкой зрения. Официальные представители властей подчеркивают, что в необходимость ужесточения административного наказания ха это правонарушения назрела уже давно.