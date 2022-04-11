Власти России готовы пересесть с «Мерседесов» на китайские автомобили

Государственный гараж по большей части состоит из автомобилей немецких брендов – Mercedes, BMW, Audi, вот те машины, которые возят отечественных чиновников высокого ранга. К сожалению, на фоне последних событий обслуживание автопарка, как и его эксплуатация, могут оказаться под угрозой, так как некоторые из вышеперечисленных брендов приостановили свою деятельность в России

Недавно Минпромторг заявил, что сейчас ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями на предмет замещения европейских машин в государственном гараже китайскими аналогами. Конкретных брендов в министерстве не назвали, однако есть предположение, что приоритетным кандидатом является компания Hongqi (дочерняя компания концерна FAW). С 2017 года Hongqi перешла на выпуск сравнительно массовых премиальных моделей, а до этого почти 60 лет выпускала только автомобили для партийной элиты Китайской Народной Республики.

К слову, у читателей может возникнуть логичны вопрос, а разве отечественный Aurus не может покрыть запрос государственного гаража? Отвечаем – скорее всего нет. Дело в том, что производственные мощности на заводе Sollers в Татарстане невелики. К примеру, летом прошлого года представители Aurus сообщали, что компания планирует собрать лишь 200 машин, при этом большая часть из них уйдет частным лицам.