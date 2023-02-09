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9 фев 2023

Власти США готовят льготы для электромобилей

Власти США готовят льготы для электромобилей

В США «скостят» 2000 долларов налогов за перевод автомобилей на электричество. Сенатор штата Калифорния Энтони Портантино представил законопроект 301, который подразумевает получение налоговых льгот

Ключевое слово здесь – «перевод автомобилей на электричесвтво», то есть речь идет не про покупку новых электрокаров, а про конверсию обычных машин с ДВС. Региональные власти хотят активно развивать данную тему, так как конверсия стоит гораздо дешевле, чем покупка электрокара, а значит, реализовать глобальную программу по переводу автомобильного парка страны на электричество, получится гораздо быстрее.

За Калифорнией могут подтянуться и другие штаты. Однако не везде поддерживают «зеленую» мобильность: например, в Вайоминге, славящимся нефтью и газом, республиканцы продвигают обратную идею — мораторий на продажу электрокаров.

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