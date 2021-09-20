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20 сен 2021

Во Франции продолжается внедрение жестких скоростных лимитов

Во Франции продолжается внедрение жестких скоростных лимитов

Местные власти городов Лион и Бордо присоединились к парижанам в инициативе по внедрению лимита скорости в тридцать километров  в час на городских улицах

Новые правила вступают в силу  уже в следующем году.  В Лионе это произойдет уже с января, а в Бордо – с марта.  Лимит будет установлен на 90 процентах городских улиц – на некоторых главных улицах городов будут действовать некоторые послабления – допустимую скорость увеличат до пятидесяти километров в час.  Такая практика, например, применяется на Елисейских полях в Париже.

Что касается причин ограничения скорости, то власти заявляют, что данная практика продиктована желанием снизить уровень вредных выбросов  и шума. Еще одной мотивацией указывается забота о безопасности дорожного движения.

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