Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2016

Во Франции запустили первую дорогу из солнечных батарей

Во Франции запустили первую дорогу из солнечных батарей
Автор фото: фликр.ком

Во Франции открылся уникальный инфраструктурный объект – дорога, поверхность которой покрыта не обычным асфальтом, а специальными солнечными батареями.

Первую и пока единственную в мире дорогу из солнечных панелей ввели в эксплуатацию в Нормандии, близ города Турувр. Для водителей существенной разницы не будет – несмотря на дорогостоящее высокотехнологичное покрытие никаких специальных ограничений ни по массе, ни по скорости на этой дороге не введено.

Однако такая трасса может принести немалую пользу. По предварительным подсчетам, объема выработанной солнечными элементами электроэнергии будет достаточно для полного обеспечения небольшого города с населением до 5 тысяч человек.

«Использование поверхности автодорог для размещения панно, превращающих энергию солнечного света в электричество, позволяет сэкономить земли, пригодные для ведения сельского хозяйства», - заявила в ходе церемонии открытия министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Сеголен Руаяль.

Впрочем, на данный момент солнечными батареями обшит только один километр этой дороги, при этом совокупная площадь светопоглощающих элементов составляет 28 км2. За следующие пять лет власти страны планируют увеличить протяженность таких участков до одной тысячи километров. Ради достижения этой цели из государственного бюджета было выделено 5 млн евро.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ТАСС, Autonews, Колеса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Продажи подержанных иномарок в России выросли на 12 процентов

23 декабря 2016

В России грядет реформа дорожных знаков

23 декабря 2016

Mercedes-Benz приступил к созданию совершенного нового седана

23 декабря 2016

Volvo представила новую систему под названием «Red Key»

23 декабря 2016

Volkswagen отзывает свои автомобили в России

23 декабря 2016

Российские продажи Nissan сократились почти на 18 процентов

23 декабря 2016

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте! Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная…
Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"

Написано новостей:

1 7 8 9 0