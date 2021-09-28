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28 сен 2021

Водитель, остерегайся нового мошенничества на дорогах!

Водитель, остерегайся нового мошенничества на дорогах!

В Москве злоумышленники пытаются выдать себя за специалистов АМПП и заполучить персональные данные водителей

Столичный администратор парковочных пространств выступил с официальным заявлением касательно новой мошеннической схемы. «В «Московский паркинг» поступили жалобы уже от нескольких людей, которые получили электронные письма от мошенников с просьбой предоставления данных для неких баз и списков для оптимизации приложений по оплате парковки. Рекомендуем не отвечать на подобные сообщения, не передавать авторам сообщений свои персональные данные и добавить номера в «черный список».

Ведомство сообщает, что никогда не занимается такой практикой. Политика компании абсолютно не предусматривает запрос персональных данных у граждан.  Тем более сотрудники ГКУ АМПП не звонят людям в мессенджеры с чужих номеров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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