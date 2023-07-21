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21 июл 2023

Водителей могут оштрафовать до 30 тыс рублей

Водителей могут оштрафовать до 30 тыс рублей

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым субъекты РФ смогут ввести штрафы для водителей за нарушение покоя граждан в ночное время

Размер штрафа будет варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от региона, категории транспортного средства и мощности двигателя. В частности, это коснется легковых автомобилей с двигателем мощностью более 200 л.с., мотоциклов - более 50 л.с., а также грузовых автомобилей - более 250 л.с.

В определенных случаях законопроект предусматривает конфискацию транспортного средства, на которое установлены модифицированные глушители, либо они полностью отсутствуют. Фиксация правонарушения будет осуществляться с помощью шумомеров, совмещенных с фото-и видеокамерами.

При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская газета

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