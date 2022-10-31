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31 окт 2022

Водителей предостерегли от поездок на летной резине

Водителей предостерегли от поездок на летной резине

Понедельник уже отметился погодным коллапсом – снег с дождем, а также утренняя гололедица уже привели к нескольким ДТП на дорогах. В результате чего ГИБДД и ЦОДД выступили с оперативным предупреждением о смене резины

«В Москве идет снег. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем в понедельник использовать городской транспорт для поездок — там сухо, тепло и безопасно. В Москве действует экстренное предупреждение по погоде». – цитирует заявление ведомств портал Autonews.

К слову, буквально недавно стало известно, что еще одна иностранная шинная компания – Bridgestone готовится уйти из России. Компания уже опубликовала официальное заявление о подготовке российских активов к продаже.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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