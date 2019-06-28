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28 июн 2019

Водителей предупредили о сильном ветре и ливне

Водителей предупредили о сильном ветре и ливне

Водителям сегодня не стоит оставлять свои автомобили у деревьев и рекламных щитов. С таким предупреждением выступила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). В учреждении такие рекомендации объяснили неблагоприятными погодными условиями, которые сохраняются в столице

«По прогнозам синоптиков, дождливая и ветреная погода в Москве продлится и сегодня. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных рекламных конструкций», — говорится в сообщении.

Также не следует парковать машины в неположенных местах, так как это может затруднить движение или спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. В свою очередь, внимательными и осторожными также следует быть и пешеходам. Им рекомендовано обходить деревья и шаткие конструкции.


Отметим, что в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу предупредили о сильном дожде и усилении ветра до 17 м/с в столице в течение ближайших часов с сохранением до конца суток 28 июня.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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