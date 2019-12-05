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5 дек 2019

Водителей просят не ездить в центр города

Водителей просят не ездить в центр города

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» центральные улицы столицы впервые перекроют для проезда транспорта на десять дней

Так, с 02:00 28 декабря 2019 г. до 22:00 6 января 2020 г. для проезда автомобилей закроют Тверскую улицу (от Тверского бульвара до улицы Моховой). Также нельзя будет проехать по улице Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы), улице Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда) и Театральному проезду (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки). Кроме этого движение перекроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном, Никитском, Глинищевском и Брюсовом переулках.

В сложившейся ситуации власти города просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений. По возможности для поездок в центр города автомобилистам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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