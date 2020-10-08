Водители пожилого возраста водят аккуратнее!

Водители в возрасте 70 лет с меньшей вероятностью попадут в аварию со смертельным исходом, чем люди среднего возраста. К такому выводу пришли в американском Страховом институте дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety — IIHS)

В США количество возрастных водителей существенно увеличилось за последние два десятилетия. Но улучшение качества жизни и среднего состояния здоровья, а также рост безопасности транспортных средств и развитие инфраструктуры предотвратили всплеск аварий по вине пожилых.

Более того, среди 70-летних водителей сейчас меньше ДТП со смертельным исходом и на одного человека, и из расчета на милю пройденного пути, чем у людей среднего возраста. Новые данные идут вразрез с традиционным представлением об уровне аварийности. Исторически сложилось так, что пожилые водители чаще попадали в ДТП, чем другие группы, к тому же у них было меньше шансов выжить в случае аварии. Национальные академии предупредили в 1988 году, что по мере старения поколения бэби-бума на горизонте маячил потенциальный кризис безопасности дорожного движения. Десять лет спустя количество аварий со смертельным исходом с участием водителей-стариков достигло пика, который превысил 4800 случаев в 1997-м.