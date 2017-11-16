Обязанность иметь и предъявлять по первому требованию полис «автогражданки» за водителем закреплена в Правилах дорожного движения и Законе «О обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Но что делать с электронным полисом ОСАГО, ведь он не распечатывается на защищенном от подделок бланке?

Сегодня обладатели электронных ОСАГО возят с собой распечатки полисов, которые им присылает страховая компания. Никакой юридической силы такая распечатка не имеет, мало того, это всего лишь рекомендация, а не обязанность.

Министерство финансов хочет устранить этот казус: ведомство планирует внести соответствующие поправки в законодательство. «История, которую мы сейчас двигаем — это полностью электронный полис ОСАГО. Это когда не надо возить распечаток. То есть чтобы офицеры ДПС сами проверяли [на своих электронных устройствах], что у человека он есть», — заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев агентству ТАСС.

По его словам соответствующие поправки будут внесены в ближайшее время и если они оперативно будут приняты, то владельцев е-ОСАГО освободят от необходимости возить полис с собой уже с начала следующего года.