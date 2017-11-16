Автомобильный портал Motorpage
16 ноя 2017

Водителям разрешат не возить с собой распечатку е-ОСАГО

Водителям разрешат не возить с собой распечатку е-ОСАГО

Обязанность иметь и предъявлять по первому требованию полис «автогражданки» за водителем закреплена в Правилах дорожного движения и Законе «О обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Но что делать с электронным полисом ОСАГО, ведь он не распечатывается на защищенном от подделок бланке?

Сегодня обладатели электронных ОСАГО возят с собой распечатки полисов, которые им присылает страховая компания. Никакой юридической силы такая распечатка не имеет, мало того, это всего лишь рекомендация, а не обязанность.

Министерство финансов хочет устранить этот казус: ведомство планирует внести соответствующие поправки в законодательство. «История, которую мы сейчас двигаем — это полностью электронный полис ОСАГО. Это когда не надо возить распечаток. То есть чтобы офицеры ДПС сами проверяли [на своих электронных устройствах], что у человека он есть», — заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев агентству ТАСС.

По его словам соответствующие поправки будут внесены в ближайшее время и если они оперативно будут приняты, то владельцев е-ОСАГО освободят от необходимости возить полис с собой уже с начала следующего года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Ascent

Большой кроссовер Subaru покажут в Лос-Анджелесе

16 ноября 2017
Lexus RX350 L

Lexus назвал дату премьеры семиместного кроссовера RX

16 ноября 2017
ЭРА-ГЛОНАСС

ЭРА-ГЛОНАСС станет коммерческой

16 ноября 2017
Mazda6

Обновленная Mazda6 получит турбомотор

16 ноября 2017
Subaru Legacy

Subaru возвращает в Россию большой седан

16 ноября 2017
Renault Duster

Renault показала свой вариант Duster

15 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"
Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец
Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"
Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации
Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"

Написано новостей:

2 0 1 3 5