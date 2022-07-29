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29 июл 2022

Водительские ассистенты подвергли китайцев дискриминации

Водительские ассистенты подвергли китайцев дискриминации
Китайские водители начали жаловаться на работу так называемых систем DMS — ассистентов, отслеживающих состояние водителя.
Как сообщают местные СМИ – участились случай, когда автомобили самопроизвольно останавливаются и выключаются. Оказывается, все дело в некорректном срабатывании системы контроля за усталостью водителя и физиологической особенности китайцев – узкий разрез глаз воспринимается системой, как факт того, что человек стал засыпать и закрывать глаза. Вот электроника и начинает экстренно реагировать.
 
Занятно, но баги наблюдаются на китайских же машинах. Интересный факт – количество машин с системами мониторинга состояния водителей на китайских дорогах стабильно растёт: по итогам 2021 года их было более 540 тысяч, что примерно на 230% больше, чем в 2020-м.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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