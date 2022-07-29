Водительские ассистенты подвергли китайцев дискриминации

Китайские водители начали жаловаться на работу так называемых систем DMS — ассистентов, отслеживающих состояние водителя.

Как сообщают местные СМИ – участились случай, когда автомобили самопроизвольно останавливаются и выключаются. Оказывается, все дело в некорректном срабатывании системы контроля за усталостью водителя и физиологической особенности китайцев – узкий разрез глаз воспринимается системой, как факт того, что человек стал засыпать и закрывать глаза. Вот электроника и начинает экстренно реагировать.

Занятно, но баги наблюдаются на китайских же машинах. Интересный факт – количество машин с системами мониторинга состояния водителей на китайских дорогах стабильно растёт: по итогам 2021 года их было более 540 тысяч, что примерно на 230% больше, чем в 2020-м.