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20 май 2022

Volkswagen наладит сотрудничество с индусами

Volkswagen наладит сотрудничество с индусами

Volkswagen подписал соглашение с корпорацией Mahindra & Mahindra о совместной электрификации индийского авторынка.

В рамках стратегического партнерства немецкий концерн поставит индусам компоненты своей электрической платформы MEB. Соответственно, Mahindra будет разрабатывать автомобили с использованием немецких технологий. Правда есть уточнение – платформу целиком использовать не будут – возьмут лишь только электрические двигатели и блоки аккумуляторных батарей.

Все детали задействуют в конструкции собственной платформы индийского концерна, которая получила наименование Born Electric. Предполагается, что представят её уже в нынешнем году, причём премьера пройдёт в Великобритании.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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