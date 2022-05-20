Volkswagen наладит сотрудничество с индусами

Volkswagen подписал соглашение с корпорацией Mahindra & Mahindra о совместной электрификации индийского авторынка.

В рамках стратегического партнерства немецкий концерн поставит индусам компоненты своей электрической платформы MEB. Соответственно, Mahindra будет разрабатывать автомобили с использованием немецких технологий. Правда есть уточнение – платформу целиком использовать не будут – возьмут лишь только электрические двигатели и блоки аккумуляторных батарей.

Все детали задействуют в конструкции собственной платформы индийского концерна, которая получила наименование Born Electric. Предполагается, что представят её уже в нынешнем году, причём премьера пройдёт в Великобритании.