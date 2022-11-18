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18 ноя 2022

Volkswagen перестанет строить новые заводы

Volkswagen перестанет строить новые заводы

Глава Volkswagen Оливер Блюм может пересмотреть планы немецкого концерна относительно нового завода стоимостью 2 миллиарда евро.

Новую площадку собирались строить не просто так. На новом конвейере планировалось запустить сборку флагманского электрокара на новейшей архитектуре SSP (Scalable Systems Platform). Широкой публике этот проект известен под наименованием «Trinity».

Теперь же стало известно, что концерн собирается экономить средства, а значит сборку машины перенесут на главный завод в Вольфсбурге. В итоге, товарный автомобиль рискует задержаться – вместо 2026 года перспективный электрокар, который называли «убийцей Tesla», появится не раньше 2030-го.

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