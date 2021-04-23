Volkswagen решил наказать китайцев

Буквально на днях мы публиковали материал о новом китайском электрокаре Great Wall , который подозрительно напоминает знаменитый «Жук». Недели не прошло, а проектом уже заинтересовались специалисты Volkswagen.

«Мы изучаем этот вопрос на предмет любых нарушений прав на действующую модель либо дизайн Volkswagen AG и оставляем за собой право принять все необходимые юридические меры» - цитирует издание Carcoops заявление представителей марки. Интересно, что в прошлом году Volkswagen зарегистрировал марку e-Beetle, это может означать скорое появление электрического аналога популярной модели. Учитывая, что автомобиль от Great Wall тоже является электрическим, то ситуация может лишь обостриться.

Правда, тот же Carcoops сообщает, что Volkswagen придется обращаться с иском в китайские суды, так как в международном праве защита авторских прав никак не регламентируется. Они, в свою очередь, не так часто удовлетворяют иски других компаний.