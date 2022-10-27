Volkswagen ускорит свой отказ от машин с ДВС

Большинство автопроизводителей, которые официально заявили о своих экологических стремлениях, сообщали, что готовы отказаться от машин с ДВС к 2035 году. Впрочем, некоторые собираются сделать это раньше

К примеру, начиная с 2033 года на европейском рынке будут продаваться только полностью электрические модели Volkswagen , сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя компании Томаса Шефера. Это означает, что VW ускорил первоначальные планы отказа от автомобилей.

Более того, уже в 2026 году концерн представит сразу десять новых электрических моделей. Предполагается, что среди них буду младшие модели линейки - хэтчбек ID1 и кроссовер ID2. Кроме того, на следующий год намечен рестайлинг ID3.