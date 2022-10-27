Volkswagen ускорит свой отказ от машин с ДВС

Большинство автопроизводителей, которые официально заявили о своих экологических стремлениях, сообщали, что готовы отказаться от машин с ДВС к 2035 году. Впрочем, некоторые собираются сделать это раньше
К примеру, начиная с 2033 года на европейском рынке будут продаваться только полностью электрические модели Volkswagen, сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя компании Томаса Шефера. Это означает, что VW ускорил первоначальные планы отказа от автомобилей.
Более того, уже в 2026 году концерн представит сразу десять новых электрических моделей. Предполагается, что среди них буду младшие модели линейки - хэтчбек ID1 и кроссовер ID2. Кроме того, на следующий год намечен рестайлинг ID3.