Volvo возвращает бывшего генерального директора, чтобы спасти компанию

С 1 апреля 2025 года на пост генерального директора и президента компании Volvo возвращается Хокан Самуэльссон. Он уже возглавлял Volvo с 2012 по 2022 год, а теперь вновь займёт эту должность на два года

Решение о назначении Самуэльссона руководство объясняет необходимостью уверенного управления в период активных перемен, геополитической нестабильности и ужесточающейся конкуренции. Опытный топ-менеджер должен помочь Volvo адаптироваться к новым вызовам и подготовить компанию к долгосрочным стратегическим решениям.

В последние годы Volvo активно продвигала электромобили и планировала полностью отказаться от моделей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Однако сейчас компания меняет подход: электрификация продолжает быть приоритетом, но в линейке останутся и модели с ДВС. Такой шаг аргументирован изменившимися рыночными реалиями, которые пока не позволяют полностью отказаться от традиционных силовых установок.