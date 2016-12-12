Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния вторичного автомобильного рынка в России в ноябре текущего года.

По данным специалистов агентства, в прошлом месяце на территории РФ было перепродано 447,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 11,6% превышает результаты ноября 2015 года. По итогам одиннадцати минувших месяцев объем продаж подержанных автомобилей был зафиксирован на уровне 4,75 млн экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6,7%.

Наиболее популярным брендом на вторичном авторынке в России в ноябре стала отечественная марка Lada, которая в структуре рынка занимает 28%. В абсолютных числах, объем реализации подержанных отечественных авто за отчетный период составил 125,6 тысяч экземпляров, прирост в годовом отношении составил 5,2%.

Второе место среди всех брендов и первое место среди иностранных в рейтинге вторичного рынка занимает японская марка Toyota. За месяц 49,2 тысячи японских автомобилей в России нашли новых хозяев, прирост продаж к ноябрю 2015 года фиксируется на уровне 13,2%.

«Тройку» лидеров закрывает еще один бренд из Японии – Nissan. По итогам месяца объем реализации подержанных автомобилей этого бренда в России составил 23,2 тысячи экземпляров, что на 15,4% больше, в сравнении с АППГ.

Стоит отметить, что в рейтинг конкретных моделей места распределились совсем иначе. Первые два места, как и ранее, остаются за отечественными автомобилями Lada 2114 (13,6 шт., +5,1%) и Lada 2107 (12,2 шт., -4,4%). На третьем же месте расположился американский Ford Focus, который стал лидером продаж в рейтинге подержанных иномарок, с показателем 11,3 тысячи проданных автомобилей, на 12,7% больше, чем годом ранее.