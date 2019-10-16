Ввод электронных ПТС откладывается на год

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении срока выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС). Об этом говорится на сайте организации

Сообщается, что такое решение было принято по инициативе стран союза. Как говорится в сообщении, продление сроков позволит обдумать и отработать все нюансы, которые связаны с оформлением паспортов на автомобили, а также проработать взаимодействие заинтересованных структур с электронными паспортами.

Введение электронных ПТС, по мнению инициаторов, добавит прозрачности в историю того или иного автомобиля, поскольку будет содержать информацию не только о его технических характеристиках, но и номера агрегатов, служебные данные о постановке и снятии с учета, сведения о страховании, ДТП, а также сервисную книгу о прохождении ТО.