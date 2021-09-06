Взгляните на 1000-сильную «Волгу»

Если не приглядываться, то на первый взгляд перед нами обычная «Волга» 3105,но начинаешь смотреть глубже, и замечаешь: новые диски, новые тормозные суппорты. Да, похоже, что нам показывают очередной тюнинг-проект!

Это действительно так – под капотом седана находится мотор 2JZ-GTE со специальным турбо-китом от Garrett, который дополнен уникальными кастомными распред¬валами и доработанной топливной системой. В результате, отдача мотора превышает отметку в тысячу лошадиных сил. В то же время заявлено, что для повседневного использования потенциал мотора искусственно ограничивается на отметке в 800 лошадиных сил, что тоже, разумеется, немало.

Вообще автомобиль получил много компонентов от Toyota Mrak X, в частности автоматическую коробку передач и независимую заднюю подвеску. Салон тоже переработали – новые кресла, новая приборная панель – все это здорово освежило интерьер. К слову, заднего ряда здесь нет – он убран ради снижения веса машины.