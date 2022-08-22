Взгляните на Nissan Skyline, который стоит как два Lamborghini Huracan

У непосвященных людей может возникнуть диссонанс в голове – обе машины принадлежат к разным классам. Почему тогда обычное спортивное купе стоит как два люксовых суперкара?

Есть один маленький нюанс – «Скай» - это культовая машина. Все, кто любят дрифт и японскую гоночную культуру мечтают заиметь собственный Skyline. Конкретная машина, которую мы рассматриваем сегодня, примечательна еще и тем, что именно за ее рулем ездил Пол Уокер – главный герой франшизы фильмов «Форсаж».

Непосредственно в кино этот экземпляр Skyline GT-R не снимался. Однако, как утверждают аукционисты, спорткар активно использовался в рекламных кампаниях различных частей «Форсажа». В их ходе актёр Пол Уокер, исполнитель одной из главных ролей, проехал на этом спорткаре более двадцати тысяч километров.