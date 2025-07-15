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15 июл 2025

Xiaomi ответила на критику дизайна своих автомобилей SU7 и YU7

Xiaomi ответила на критику дизайна своих автомобилей SU7 и YU7
Автор фото: фирма-производитель

Руководитель отдела дизайна Xiaomi Auto Тяньюань Ли впервые публично прокомментировал дискуссии вокруг внешнего облика автомобилей Xiaomi SU7 и YU7. Ли подчеркнул, что для бренда важнее эмоциональная связь с клиентом, чем внешние аналогии с другими производителями

На китайских форумах SU7 часто сравнивают с Porsche Taycan, а YU7 с Ferrari Purosangue, из-за чего в соцсетях появились ироничные прозвища: «Mi-shijie» и «Fala-mi». Однако в Xiaomi не видят в этом проблемы. По словам Ли, задача дизайнеров заключалась в создании продукта, который оставляет у человека эмоциональный след.

Тяньюань Ли уточнил, что в Xiaomi Auto придерживаются трех принципов в работе над дизайном: соответствие науке, законам природы и интуитивным ощущениям. Ли также отметил, что в условиях трансформации автомобильной отрасли китайские дизайнеры имеют больше свободы, чем их европейские коллеги, поскольку не ограничены историческими традициями и рамками. Это открывает новые возможности для локальных брендов на мировом рынке.

Кроме того, СМИ сообщили о скором появлении еще одной модели Xiaomi флагманского гибридного кроссовера YU9. Этот автомобиль длиной более 5,3 метра рассчитан на шесть или семь мест и должен стать конкурентом Li Auto L9 и Aito M9. Премьера YU9 ожидается в 2026 году.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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