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10 июл 2024

Xpeng показал новый седан P7+

Xpeng показал новый седан P7+
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд китайской компании Xpeng скоро пополнится новым электрическим седаном P7+. В интернете появились официальные изображения модели. Продажи должны стартовать до конца 2024 года.

Фактически, Xpeng P7+ приходит на смену электрическому седану P7, который стал самой продаваемой моделью бренда. Автомобилю доработали бампера и светодиодную оптику, немного изменив ее форму. Также есть предположение, что P7+ будет немного длиннее предшественника и приблизится к отметке в 5 метров. В задней части можно заметить небольшой спойлер в стиле утиного хвоста. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,194 Cd. Седан не получил лидар, но зато оснащен системой датчиков и камер, аналогичной той, которая применяется на автомобилях Tesla.

О технических характеристиках пока ничего не известно. Их в ближайшее время рассекретит китайский Минпромторг. Вероятно, Xpeng P7+ получит две версии с одним и двумя электродвигателями, и как минимум, два аккумулятора на выбор.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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