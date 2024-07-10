Xpeng показал новый седан P7+

Модельный ряд китайской компании Xpeng скоро пополнится новым электрическим седаном P7+. В интернете появились официальные изображения модели. Продажи должны стартовать до конца 2024 года.

Фактически, Xpeng P7+ приходит на смену электрическому седану P7, который стал самой продаваемой моделью бренда. Автомобилю доработали бампера и светодиодную оптику, немного изменив ее форму. Также есть предположение, что P7+ будет немного длиннее предшественника и приблизится к отметке в 5 метров. В задней части можно заметить небольшой спойлер в стиле утиного хвоста. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,194 Cd. Седан не получил лидар, но зато оснащен системой датчиков и камер, аналогичной той, которая применяется на автомобилях Tesla.

О технических характеристиках пока ничего не известно. Их в ближайшее время рассекретит китайский Минпромторг. Вероятно, Xpeng P7+ получит две версии с одним и двумя электродвигателями, и как минимум, два аккумулятора на выбор.