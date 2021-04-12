Yamaha представила двигатель для электромобилей

Компания Yamaha известна в основном своими разработками в области мотоциклов, снегоходов и прочей моторной техники, но знаете ли вы, что и в развитии автомобильной отрасли компания принимает активное участие

Немножко истории – любители японского автопрома наверняка помнят прекрасный белоснежный родстер Toyota из шестидесятых – модель 2000 GT. Но мало кто знает, что по большому счету он является серьезно доработанным спорткаром Yamaha A550X Prototype. Да, компания Yamaha когда-то производила автомобили. Хотя, почему производила - прототипы спорткаров продолжают демонстрироваться с периодичностью в два-три года.

А еще Yamaha активно работала и работает в направлении двигателей. Причем моторы разрабатывались не только для болидов гоночных серий, но и для обычных среднестатистических автомобилей вроде Ford Taurus. Да, к легендарным мотором V6 и V8 приложили руки специалисты Yamaha.

На днях японская компания представила очередную разработку – электрический 476-сильный двигатель. В Yamaha уже тестируют его на прототипах Alfa Romeo 4C и собираются предлагать его всем сторонним производителям электромобилей. Говорят, что активный интерес к мотору уже проявили хорватская компания Rimac и несколько китайских концернов.