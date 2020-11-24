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24 ноя 2020

За Карлоса Гона вступились в ООН

За Карлоса Гона вступились в ООН

Рабочая группа правозащитников ООН по итогам независимой юридической экспертизы заявила, что арест бывшего главы Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в Японии в конце 2018 года был незаконным. Действия японской прокуратуры они охарактеризовали как произвол и призвали выплатить Гону компенсацию

Группа из четырех независимых экспертов попросила Японию обеспечить полное и независимое расследование ареста Гона и предпринять меры против лиц, которые нарушили его права. Правительству Японии следует без промедления предпринять необходимые шаги для исправления ситуации, говорится в распространенном 23 ноября заявлении.

Мнение рабочей группы при ООН не является обязательным к исполнению государствами, однако деятельность правозащитников направлена на то, чтобы заставить страны выполнять свои собственные обязательства в области прав человека. Адвокаты Гона обратились в ООН за экспертизой в марте 2020 года. Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018-го следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждалось, что в течение пяти лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн), при этом он задекларировал для уплаты налогов примерно наполовину меньше.

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Drom

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