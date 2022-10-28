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28 окт 2022

За полгода в Москве закрылось более 450 автосервисов

За полгода в Москве закрылось более 450 автосервисов

Из-за глобальных потрясений страдает не только отрасль автомобильных продаж, но и их обслуживания – сокращается количество технических центров.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на члена правления Союза автосервисов России Илью Плисова, с марта по октябрь работу прекратили 444 сервиса. На это повлияло сразу несколько факторов. В первую очередь эксперт отметил снижение спроса на автомобили примерно на 20%. При этом он уточнил, то подобная ситуация наблюдается и в других российских городах: в Нижнем Новгороде за то же время закрылось 13 сервисов, в Томске — 15.

Разумеется, еще одной важной причиной является нехватка запчастей – по некоторым позициям, скажем, кузовным работам в сегменте премиальных машин, мастера просто не могут провести никаких работ – нет запчастей.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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