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29 янв 2021

За прошлый год рынок электромобилей увеличился вдвое

За прошлый год рынок электромобилей увеличился вдвое

Говорят, что российский покупатель к электромобилям не расположен, однако, статистика доказывает обратное!

Как заявляет Автостат, за прошлый год был установлен своеобразный рекорд продаж- количество реализованных электромобилей, долгое время находящееся на уровне 300 автомобилей подскочило почти в два раза. Если говорить точными цифрами, то продажи в 2019 составили 353 штуки, а в 2020 - уже 687 штук.

Правда, с точки зрения производства, наш рынок находится в крайне зачаточной стадии , так как много чего в нашей стане официально не продаётся. Взять, к примеру, Nissan Leaf, который является самым популярным электромобилем в России - официально на наш рынок него не выводили, но его охотно везут из Японии через Дальний восток. С Tesla (третье место в списке ) история схожа- представительства в России нет, а все машины идут по неофициальным каналам из США и Европы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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