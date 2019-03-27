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27 мар 2019

Заказать пиццу можно будет прямо из автомобиля

Заказать пиццу можно будет прямо из автомобиля

Международная сеть Domino's Pizza анонсировала приложение для автомобильных мультимедийных систем, с помощью которого пиццу можно заказать прямо из-за руля

Партнёром пиццерии стала компания Xevo, разработчик коммерческих электронных платформ для автомобильных мультимедиа систем. Новое приложение сможет загружаться при обновлении прошивки. Чтобы водитель не отвлекался от дороги, предусмотрена функция Easy Order, которая одним нажатием кнопки повторяет последний заказ и «подтягивает» внесённые заранее реквизиты для оплаты и контакты владельца. Через это же приложение можно связаться по телефону с оператором – например, если заказ сложный, а также отслеживать статус заказа.

Приложение официально представят в начале апреля, на международном форуме ресторанной индустрии Restaurant Leadership Conference, а к его внедрению приступят в течение 2019 года. Компании не называют конкретные марки и модели, которые первыми получат приложение, однако, как пишет Endgadget, речь идёт «о миллионах автомобилей». На фото в официальном анонсе приложения изображена передняя панель Chevrolet Equinox. Но не исключено, что в числе первых новое приложение опробуют владельцы Ford – у Domino's Pizza и Ford уже есть совместные проекты. 

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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