Закон по ужесточению мер за «пьяную» езду принят

Депутаты государственной думой в первом чтении приняли законопроект, который ужесточает меру пресечения для водителей, которые управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения.

По действующему законодательству, если водитель попался на «пьяной езде» впервые или если он отказывается от медицинского освидетельствования, то его лишат прав на срок от полутора до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей по Административному кодексу. За повторное нарушение, разумеется, степень наказания будет куда строже - судимость по уголовной статье.

Новый регламент предполагает внедрение увеличенной меры наказания - с двух до трех лет. Текущий штраф в 200 тысяч рублей увеличивается до 500 тысяч рублей