Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2017

Запчасти могут резко подорожать

Запчасти могут резко подорожать

Минэкономразвития предложило использовать новый способ борьбы с контрафактными запчастями

Представители ведомства предлагают оснащать оригинальные запчасти чипами, точно так же как сегодня это происходит с меховыми изделиями.

Российский рынок запчастей и автокомпонентов в ведомстве оценили в 40 миллиардов долларов, причем по данным ведомства он на 80% состоит из импорта, а около половины всех запчастей являются контрафактными.

Ассоциация российских автодилеров (РОАД) предлагает пойти еще дальше и ввести лицензирование сервисных станций: так ассоциация хочет «выдавить» с рынка неофициальные СТО, цены на обслуживание и ремонт в которых куда привлекательнее, чем у официальных дилеров.

В автоконцернах считают, что и так защищают потребителя, присваивая дилеру статус официального. Никто не заинтересован в поддержке серых дилеров и СТО, но сделать выбор за покупателя нельзя. Кроме того, официальные дилеры никогда не чинят детали, а попросту меняют их на новые, что сказывается на цене ремонта.

Некоторые эксперты предлагают чипировать все запчасти и автокомпоненты первого уровня и проверять наличие чипа при прохождении ТО: если чипов не будет, то техосмотр не пройти.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Концерн Daimler не будет развивать тему водородных автомобилей

05 апреля 2017
Mercedes-Benz F-class 2018

Mercedes-Benz привезет в Китай новый А-класс

05 апреля 2017
Nissan X-Trail X-Scape 2017

Nissan X-Trail получил спецверсию с собственным дроном

05 апреля 2017
Opel Insignia Country Tourer 2017

Opel Insignia стала вседорожной

05 апреля 2017

Mercedes-AMG подготовил конкурента BMW X3M и Porsche Macan Turbo

05 апреля 2017

Tesla Motors стала стоить дороже Ford

05 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"
BMW X5 - bmw x5 xdrive40e 2016 в мечтах о калифорнии
Тест драйв
03 апреля 2017

BMW X5
"В мечтах о Калифорнии (California Dreamin)"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport 2017 мне бы в небо
Тест драйв
31 марта 2017

Land Rover Range Rover Sport
"Мне бы в небо"

Написано новостей:

1 8 5 8 3