Минэкономразвития предложило использовать новый способ борьбы с контрафактными запчастями

Представители ведомства предлагают оснащать оригинальные запчасти чипами, точно так же как сегодня это происходит с меховыми изделиями.

Российский рынок запчастей и автокомпонентов в ведомстве оценили в 40 миллиардов долларов, причем по данным ведомства он на 80% состоит из импорта, а около половины всех запчастей являются контрафактными.

Ассоциация российских автодилеров (РОАД) предлагает пойти еще дальше и ввести лицензирование сервисных станций: так ассоциация хочет «выдавить» с рынка неофициальные СТО, цены на обслуживание и ремонт в которых куда привлекательнее, чем у официальных дилеров.

В автоконцернах считают, что и так защищают потребителя, присваивая дилеру статус официального. Никто не заинтересован в поддержке серых дилеров и СТО, но сделать выбор за покупателя нельзя. Кроме того, официальные дилеры никогда не чинят детали, а попросту меняют их на новые, что сказывается на цене ремонта.

Некоторые эксперты предлагают чипировать все запчасти и автокомпоненты первого уровня и проверять наличие чипа при прохождении ТО: если чипов не будет, то техосмотр не пройти.