Зарубежные автоконцерны отключают сайты в России

В России перестали работать русскоязычные сайты автобрендов, входящих в концерн Volkswagen Group и альянса Renault-Nissan.

Степень «дисконнекта» разнится. Так инфраструктура портала Audi отключена полностью у Volkswagen же работает онлайн-витрина с остатками машин, которые находятся у официальных дилеров. Аналогичная картина наблюдается на официальном портале Skoda.

Попытка зайти на сайты марок Nissan и Infiniti приводит к попаданию на портал бренда Lada — АвтоВАЗ назначен правопреемником как Nissan, так и Renault, но сайт Renault отключён полностью.