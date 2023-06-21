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21 июн 2023

Зарубежные автоконцерны отключают сайты в России

Зарубежные автоконцерны отключают сайты в России

В России перестали работать русскоязычные сайты автобрендов, входящих в концерн Volkswagen Group и альянса Renault-Nissan.

Степень «дисконнекта» разнится. Так инфраструктура портала Audi отключена полностью у Volkswagen же работает онлайн-витрина с остатками машин, которые находятся у официальных дилеров. Аналогичная картина наблюдается на официальном портале Skoda.

Попытка зайти на сайты марок Nissan и Infiniti приводит к попаданию на портал бренда Lada — АвтоВАЗ назначен правопреемником как Nissan, так и Renault, но сайт Renault отключён полностью.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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