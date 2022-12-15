Зарубежные партнеры завода «Автотор» хотят вернуться к совместной работе

Как известно, на калининградском автомобильном заводе «Автотор» в свое время собирались автомобили американских и европейских брендов. К примеру, Ford, General Motors и BMW

Разумеется, в свете последних событий европейские игроки решили приостановить сотрудничество и «Автотору» пришлось искать новых партнеров, коими стали компании из Китая. Впрочем, как сообщают «РИА Новости», европейские, американские и корейские компании снова хотят работать с «Автотором». Руководство предприятия готово к возобновлению бизнеса, однако, новые партнеры для завода сейчас являются приоритетом.

«Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата» - цитирует информагентство губернатора Калининградской области, Антона Алиханова.