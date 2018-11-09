Завод GM в Петербурге – сделка состоялась

Сравнительно недавно мы писали о судьбе завода General Motors в поселке Шушары, что под Петербургом. Как известно, завод был выставлен на продажу уже достаточно давно, однако никак не мог найти своего покупателя. Теперь можно сказать точно - сделка состоялась, покупатель найден. Однако, решение одного вопроса повлекло за собой появление новых - так и не известно до сих пор, что будет производиться на этом заводе

Собственно, покупатель остается в тайне. Однако многие эксперты считают, что им выступило белорусско-британское СП «Юнисон», которое мы, называли одним из самых приоритетных покупателей завода. Напомним, что к нему также «присматривались»: концерн PSA, Ravon, и даже BMW. Между прочим, в сделке «Юнисон» не фигурирует в принципе. Покупателем выступает некая российская компания, но по данным газеты «Коммерсантъ», за российской компанией всё же стоит «Юнисон» — новое юрлицо понадобилось, чтобы на бизнес не повлияла некая напряженность международных отношений.

Косвенным подтверждением фактов может стать заявление вице-губернатора города Сергея Мовчана, о том, что покупатель желает реанимировать автомобильные мощности завода. В любом случае правда откроется к концу года, по завершению сделки. Если говорить о моделях, которые потенциально могут выпускаться на заводе, то ими могут стать автомобили марки Zotye, которая тесно связана с уже ранее упомянутом «Юнисоном»