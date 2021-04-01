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1 апр 2021

Zeekr представила свой премиальный электромобиль

Zeekr представила свой премиальный электромобиль

Премиальный бренд Zeekr, который принадлежит китайскому концерну Geely, представил свой первый автомобиль

Интересно, что он представляет собой серийную версию прототипа Zero, который нам демонстрировали еще осенью прошлого года. Занятный факт – тогда автомобиль проходил под совершенно другим брендом Lynk&Co. Совершенно непонятно, зачем в Geely устроили чехарду с брендами, но серийные машины будут предлагаться исключительно под маркой Zeekr.

Что из себя представляет новинка? Это достаточно крупный электрический хэтчбек. В длину, например, автомобиль достигает 4,8 метра, а в ширину – почти двух. К слову, колесная база здесь –  три метра. Если говорить о технической составляющей, то  Zeekr 001 построен на платформе SEA, которая подразумевает создание машин разных типов, вплоть до коммерческих фургонов и легких грузовиков. Информации о силовых установках на данный момент нет. Известно лишь, что в зависимости от версии автомобиль будет комплектоваться одним или двумя двигателями.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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